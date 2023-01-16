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Aydın'da haber alınamayan 2 arkadaş, dere yatağına yuvarlanan araçta ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, dün zeytin toplamaya bahçelerine giden çiftçi Hayrettin Demircan ve arkadaşı Ali Ayhan'dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarıyla başlatılan arama çalışmalarında 2 arkadaşın cansız bedeni dere yatağına yuvarlanan hafif ticari araçta bulundu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı

Giriş: 16.01.2023 - 20:07 | Güncelleme: ABONE OL
Aydın'da kayıp olarak aranan 2 arkadaş ölü bulundu
DHA

Aydın'da, yakınlarının haber alamadığı 2 arkadaş, dere yatağına yuvarlanan hafif ticari araçta ölü bulundu.

Efeler ilçesinde Eğrikavak Mahallesi'nde oturan çiftçi Hayrettin Demircan (47) ve arkadaşı Ali Ayhan (32), dün zeytin toplamak için Koçak Mahallesi'ndeki bahçelerine gitti. Ancak ikilinin gece eve dönmemesi ve telefonlarına da cevap vermemesi üzerine endişelenen yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri Demircan ve Ayhan'ın içinde bulunduğu hafifi ticari aracı bugün saat 13.30 sıralarında, Koçak Mahallesi yolu üzerindeki Mersin Deresi'nde buldu. Dere yatağına yuvarlandığı belirlenen araçtaki Demircan ve Ayhan için sağlık ekibi çağrıldı.

Sağlık ekipleri araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Demircan ve Ayhan'ın cansız bedenleri otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Aracı kimin kullandığı henüz belirlenemezken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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