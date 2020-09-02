Aydın'da kayıp kişinin otomobili sazlık alanda bulundu

Evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Arslan'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Arslan'ın kullandığı otomobilin son olarak Balat ile Atburgazı mahalleleri arasında görüldüğünü belirledi.

Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Arslan'ın aracını sazlık alanda suya batmış halde buldu. Araç, çekici yardımıyla çıkarıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAT) sulak alanda arama çalışması başlattı.