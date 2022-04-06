Aydın'da kadın cinayeti

Söke ilçesinde Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Nail Sedan tarafından pompalı tüfekle ağır yaralandıktan sonra Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Esma Sedan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Vefat haberini alan kadının yakınları, hastanede gözyaşı döktü.

AA'nın haberine göre; Çalışlı Mahallesi'nde dün Nail Sedan ile Esma Sedan arasında tartışma çıkmış, tartışma sırasında Nail Sedan'ın ateş açması sonucu eşi ağır yaralanmıştı.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan Nail Sedan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.