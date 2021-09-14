Uçuruma devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Hasköy Mahallesi'nde Adem Hasköy'ün (65) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ekipler Hasköy'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.