Aydın'da kamyonet sulama kanalına devrildi: 1’i ağır 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Varışlı idaresindeki 09 UC 619 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Hacıaliobası Mahallesi'nde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Hüseyin Varışlı ile araçta bulunan Kiraz Varışlı, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Kiraz Varışlı’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kanala düşen kamyonet, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.