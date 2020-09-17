GÜNCELLEME - Aydın'da kamyonet sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Varışlı (45) idaresindeki 09 UC 619 plakalı kamyonet, Hacıaliobası Mahallesi'nde sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Kiraz Varışlı, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Kiraz Varışlı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kanala devrilen kamyonet, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.

Öte yandan, ölüm haberini alan 3 çocuk annesi Kiraz Varışlı'nın yakınları gözyaşı döktü. Kirazlı çiftinin, pazarcılık yaptığı öğrenildi.