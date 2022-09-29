Aydın'da kaçak göçmen operasyonu! 95 kişi yakalandı

DHA'nın haberine göre Söke'de dün gece bir kamyonun kasasından inen kaçak göçmenler, sokaklara dağıldı.

Polis, Emrah C. olduğu belirlenen kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 22'si çocuk olmak üzere 86´sı Irak ve 9'u İran uyruklu toplam 95 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi´ne teslim edildi.