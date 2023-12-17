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        Haberler Gündem Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

        Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada biri çocuk 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 21:09 Güncelleme: 17.12.2023 - 21:10
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        Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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        Alınan bilgiye göre, Bağarası istikametinde seyir halinde olan İ.Y. idaresindeki otomobile, N.Y. idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlanarak devrildi.

        Kazada her iki aracın sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan G.N.T, H.Y, T.Y, T.Y. ve Y.A.Y. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları alandan kurtarıldı. Biri çocuk 7 yaralı ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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