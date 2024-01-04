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        Haberler Gündem Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 20:16 Güncelleme: 04.01.2024 - 20:16
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        Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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        Nazilli'den Bozdoğan istikametine seyreden R.G. idaresindeki otomobil, karşı şeritten gelen M.G'nin kullandığı otomobille Kavaklı Mahallesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri devrilen otomobildeki sürücü R.G. ile H.A.Y, L.D. ve A.K'yi çıkardı.

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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