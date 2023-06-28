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Aydın'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Aydın Çine'de iki motosikletin çarpıştığı feci kazada ağır yaralanan 2 kişiden 1'i hastanede yaşamını yitirdi

Giriş: 28.06.2023 - 00:36 | Güncelleme: ABONE OL
Aydın'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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AA

Aydın'ın Çine ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre Salih Akdam (65) idaresindeki motosiklet ile H.K. yönetimindeki motosiklet, Doğanyurt Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; kazada ağır yaralanan Salih Akdam ve H.K, sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akdam, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi bulunan H.K, tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Salih Akdam'ın mezarlık ziyaretinden döndüğü öğrenildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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