Kardeşler arasında bıçaklı sopalı kavga

AA

Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet olan S.İ. ve G.İ. adlı kardeşler, Hamitabat Mahallesi'nde tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.İ. bıçakla S.İ'yi bacağından yaraladı, G.İ. de başına aldığı sopa darbesiyle yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.