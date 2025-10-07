Aydın'da iki belediyeye 3.7 milyon TL ceza | Son dakika haberleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, açık alana çöp döken Aydın'ın Çine ve Koçarlı belediyelerine 3.7 milyon TL ceza uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aydın'ın Çine ilçesinde yapılan denetimde evsel nitelikli atıkların Çine Belediye Başkanlığı'na ait araçlarla, düzenli depolama alanı veya aktarma istasyonu olmayan Sarıoğlu Mahallesi'ndeki boş alana dökülüp depolandığı tespit edildi.

Koçarlı ilçesinde de evsel atıkların yine ilçe belediyesine ait araçla, Yeniköy ile Güdüşlü mahallelerindeki alanlara döküldüğü belirlendi.

Atıkları mevzuata aykırı şekilde bertaraf ettiği tespit edilen Çine ve Koçarlı belediyelerine 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereğince ayrı ayrı 1 milyon 869 bin 726 TL idari ceza uygulandı.