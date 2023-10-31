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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

        Aydın'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

        Aydın Söke'de hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 00:42 Güncelleme: 31.10.2023 - 00:42
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        Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
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        Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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        Alınan bilgiye göre, A.K. yönetimindeki hafif ticari araç ile Ayberk Güney'in kullandığı motosiklet, Yenicami Mahallesi, Bağarası kavşağında çarpıştı.

        Kazanın şiddetiyle motosiklet, İ.C. idaresindeki hafif ticari araca çarparak durabildi. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Karagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Güney, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. A.K. ve İ.C. ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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        #Söke
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