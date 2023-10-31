Aydın'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

REKLAM advertisement1

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, A.K. yönetimindeki hafif ticari araç ile Ayberk Güney'in kullandığı motosiklet, Yenicami Mahallesi, Bağarası kavşağında çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle motosiklet, İ.C. idaresindeki hafif ticari araca çarparak durabildi. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Karagöz Devlet Hastanesine kaldırılan Güney, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. A.K. ve İ.C. ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.