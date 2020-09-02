Aydın'da gölete düşen gencin cesedi bulundu

Yukarı Yakacık Mahallesi'ndeki Erengediği Göleti'nde dün balık tutmaya çalışırken gölete düşen Birkan Çınarlıdere'yi (23) arama çalışmalarına İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAT) katıldı.

Ekipler, Çınarlıdere'nin cesedini, düştüğü yere yakın bir bölgede buldu.

Kıyıya çıkartılan gencin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinden dün 2 arkadaşıyla balık tutmak için Yukarı Yakacık Mahallesi'ndeki Erengediği Göleti'ne gelen Çınarlıdere, iddiaya göre, ayağının kayması sonucu gölete düşmüştü. Arkadaşları, Çınarlıdere'nin gözden kaybolması üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirmişti.