AA

Aydın'ın Efeler, Çine ve Köşk ilçelerinde 106 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Çine, Köşk ve Efeler'de taşımalı eğitim gören 106 öğrenci mide bulantısı şikayetiyle Çine Devlet Hastanesi ile Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencilerdin 97’si taburcu edildi, tedavisi devam eden öğrencilerin de hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Efeler'de hazırlanan öğle yemeği menüsünde köfte ve makarna olduğu, öğrencilerin yedikleri gıdadan zehirlendiklerinin tahmin edildiği öğrenildi.

AA'nın haberine göre; Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yemeklerden numune alındığı öğrenildi. Öte yandan, olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme başlatıldığı belirtildi.