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Aydın'da eşinin darp ettiği kadın hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde eşini darp edip yastıkla boğduğunu söyleyen kişi tutuklandı

Giriş: 05.05.2023 - 21:06 | Güncelleme: ABONE OL
Aydın'da eşinin darp ettiği kadın hayatını kaybetti
Aydın'da eşinin darp ettiği kadın hayatını kaybetti
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AA

Yeni Mahalle'de ikamet eden iki çocuk annesi Edanur Arslan'ın (24) yakınları evden gelen bağırma sesleri üzerine eve girdi. Baygın halde bulunan genç kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadının eşi M.A, polis merkezine giderek eşini darp ettiğini söyleyerek teslim oldu. Edanur Arslan'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A, tutuklandı. M.A'nın ifadesinde, tartıştıktan sonra aralarından çıkan arbedede eşini yastıkla boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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