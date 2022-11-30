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Aydın'da eşinin bıçakladığı kadın ağır yaralandı

Aydın Nazilli'de tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Şüpheli koca, polis ekiplerince gözaltına alındı

Giriş: 30.11.2022 - 06:50 | Güncelleme: ABONE OL
Aydın'da eşinin bıçakladığı kadın ağır yaralandı
Eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
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AA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 66 Sokak'ta ikamet eden A.H. ile eşi Z.H. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.H, eşi Z.H'yi bıçak darbeleriyle ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

AA'nın haberine göre; olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan 6 çocuk annesi Z.H, ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Polis ekibi, A.H'yi gözaltına aldı.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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