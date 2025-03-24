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        Haberler Gündem Çevre Aydın'da ekinleri "kuraklık" vurdu | Son dakika haberleri

        Aydın'da ekinleri "kuraklık" vurdu: Boy vermeden sararmaya başladılar

        Aydın'da bu yıl kuraklık nedeniyle tarımsal üretimde ciddi sorunlar baş göstermeye başladı. Ekili alanlarda kuraklık nedeniyle yaşanan su sıkıntısının ardından ekinler boy veremeden sararmaya başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 15:44 Güncelleme: 24.03.2025 - 15:44
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        Aydın'da ekinleri "kuraklık" vurdu
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        Zeytin, incir, pamuk ve kestane gibi ürünleriyle Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden biri olan Aydın'da kuraklık etkisini her geçen gün daha fazla hissettiriyor.

        Baharın ilk günlerinde yağmura hasret günlerin yaşandığı Aydın'da sıkıntının giderek arttığı belirtildi. Geçen yıllarda taşma riski nedeniyle il genelindeki barajlarının kapaklarının güvenlik için açık tutulduğu Aydın'da bu yıl barajlarda su seviyesi yükselmediği gibi Menderes Nehri'nin de kurumaya yüz tuttuğu belirtildi.

        Çiftçiler sulama yapacak su bulmakta zorlanırken, toprağın kuruması nedeniyle ekinlerin de boy vermeden sararıp, kurumaya başladığı görüldü.

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        #kuraklık
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