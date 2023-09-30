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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da durdurulan otomobildeki şüpheli, polisi bıçakladı

        Aydın'da durdurulan otomobildeki şüpheli, polisi bıçakladı

        Aydın'da kovalamaca konucu durdurulan araçtaki şüpheli kişi, polise bıçakla saldırdı. Yaralı polis memuru hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 00:59 Güncelleme: 30.09.2023 - 02:17
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        Durdurulan otomobildeki şüpheli, polisi bıçakladı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan araçtaki kişinin bıçakla yaraladığı polis memuru hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, devriye görevini sürdüren motosikletli polisler, durumundan şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı.

        Otomobildekilerin "dur" ihtarına uymaması sonucu yaşanan kovalamacada ekipler, Kocagür Mahallesi'nde otomobili durdurdu. Araçtakilerin kaçması üzerine çıkan arbedede şüpheli bir kişi, polis memuru N.H.T'yi bıçakla yaraladı. Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        YARALI POLİS MEMURUNUN DURUMU İYİ

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        Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı polis, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre, polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı. Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, ekiplerden bilgi alıp incelemelerde bulundu.

        Öte yandan polis ekipleri kaçan şüpheli A.T'nin mahalledeki bir evde saklandığını tespit etti.

        Polis Özel Harekat ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda A.T. de yakalanarak gözaltına alındı.

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        #Son dakika haberler
        #Aydın
        #efeler
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