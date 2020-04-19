Aydın'da "dur" ihtarına uymayan otomobildeki 5 kişiye 31 bin lira para cezası

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı denetimlerini sürdüren polis, bir aracı durdurmak istedi.

Otomobilin "dur" ihtarına uymaması üzerine kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 1 saat süren kovalamaca sonucu araç, Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde durduruldu.

Otomobilde bulunan 7 kişiden 2'si kaçarken 5 kişi gözaltına alındı.

Sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 5 kişiye, toplam 31 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca araç sürücüsü hakkında da "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle adli işlem yapılacağı belirtildi.

Öte yandan araçta bulunan ve kaçtıkları öğrenilen 2 kişinin arama çalışmaları sürüyor.