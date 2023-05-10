Dört aracın karıştığı kazada karı koca öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası tankerin sürücüsü, yardım etmek için durdu. Bu sırada Adil Boyacıoğlu'nun kullandığı kamyonet tankere çarptı.

AA'nın haberine göre, kazada Boyacıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, eşi Arife Boyacıoğlu ise ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Arife Boyacıoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.