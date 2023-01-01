Aydın'da Deve Güreşi Festivali yapıldı

İncirliova Belediyesi ve İncirliova Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği organizasyonuyla İstiklal Mahallesi'ndeki arenada gerçekleştirilen festivalde, çevre illerden getirilen 230 deve güreştirildi. Güreşleri AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi izledi.

Kaya, Nazilli'deki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Vefat edenler nedeniyle davul zurna çaldırmadık. Eğlence kısmını iptal ettik. Hayatını kaybedenler ile şehitlerimize Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Güreşlerde 15 kategoride yapılan yarışlarda dereceye giren develerin sahiplerine kupaları, protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaya, dün Muğla'da geçirdiği trafik kazası sonucu şehit düşen ve memleketi Çine ilçesinde toprağa verilen Komiser Ekrem Uyar'ın yakınlarına da başsağlığı diledi. Kaya, "Teke Yörüğü” isimli devesinin güreşini de saha içerisinde takip etti.