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        Haberler Gündem Aydın'da dereye düşen alkollü kişi itfaiye tarafından kurtarıldı - Güncel haberler

        Aydın'da dereye düşen alkollü kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde dereye düşen alkollü kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 20:36 Güncelleme: 08.02.2024 - 20:36
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        Alkollü kişi dereye düştü! İtfaiye kurtardı
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        Acarlar Mahallesi'nde alkollü olduğu tespit edilen M.Y. dengesini kaybederek dereye düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri M.Y'yi düştüğü yerden çıkardı.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından M.Y. sağlık ekipleri tarafından Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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