Damada ilginç şaka: 55 kilogramlık madeni para verdiler

İncirliova ilçesinde esnaflık yapan Cihan Eroğlu (29) ile Cansu Akkurt (27), kır bahçesinde düzenlenen törenle evlendi.
Damadın arkadaşları Necati Kaman, Şahin Madan, Volkan Aytekin ile Levent Aytürk, takı merasimi bittikten sonra sahneye el arabası içerisinde 50 kuruş ile 1 liralık madeni para bulunan 4 çuvalla geldi. Üzerinde "Bozdur bozdur harca" ile "Harca harca bitmez" yazısı da bulunan el arabasıyla sahnede tur atan arkadaş grubu, gelin ve damat ile birlikte oyun oynadı.
Geçen yıl da benzer şakayı arkadaşına yaptığını ifade eden Eroğlu, "Aslında böyle bir şey bekliyordum. Geçen sene arkadaşın düğününde beşlik banknot dolamıştık. Bu sene onlar bana birlik olarak geri döndü. Şaşkınım şu an. O bir liraları nerede harcayacağım bilmiyorum. Her gittiğimiz yere birlik bırakacağız artık." dedi.
Gelin Akkurt da "Çok şaşkınız ama çok mutlu da olduk. Farklı bir şeydi. Teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
"İNTİKAMIMI ALDIM"
Arkadaşlardan Necati Kaman da geçen yıl kendisine yapılan eziyeti anımsatarak, şunları kaydetti:
"Daha önce Cihan kardeşimiz bana 60 metre uzunluğunda beşlik banknot takmıştı. Bugün de ondan intikamımı aldım. Birlik şeklinde ve elli kuruş şeklinde dört arkadaşımız toplamda 6 bin 200 lira para topladık. Bunu el arabasıyla getirdik. Yaklaşık 55 kilo yapıyor hepsi. Çuvallarda getirerek el arabasının içine döktük. Esnaftan 3 günde topladık."
Çuvallardaki madeni paraların el arabasına boşaltılmasının ardından damat Eroğlu, el arabası ile salonda tur attı.
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