DHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan bir çiçekçi dükkanında özel günlerin dışında da normalde çiçek almayan kişilerin bile sürekli çiçek aldığını veya bu dükkandan çıkan çiçeklerin genellikle madde bağımlısı kişilere gittiğini tespit eden Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Birol T’yi ve işlettiği çiçekçi dükkanını takibe aldı.

Önceki gün çiçekçi dükkanına operasyon düzenleyen polis, uyuşturucu yapımında kullanılan 16 köşk kenevir bitkisi ile 150 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Bu zamana birçok kişiye uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen Birol T. Bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.