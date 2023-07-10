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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kadın tartıştığı adamı tabancayla öldürdü.

AA'nın haberine göre; Camiatik Mahallesi Güneş Sokak'ta Esra A. (36) kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği Mustafa Teksöğüt (51) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Esra A. tabancayla ateş etti. Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Teksöğüt, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadın olay yerinde gözaltına alındı. Teksöğüt'ün daha önce de Esra A'yı rahatsız ettiği ve hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.