İHA

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın genelinde uyuşturucuya geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, aldıkları bir istihbaratı değerlendirdi.

Güzel Hisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir adrese ikinci defa baskın düzenlendi. Geçtiğimiz aylarda baskın yapılan ve 9 kişinin gözaltına alınması ile sonuçlanan olayın ardından, aynı adrese yapılan ikinci baskında da hassas burun olarak bilinen narkotik köpeği Tina ile evde arama yapıldı. Yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde, hassas teraziler ve yüklü miktarda para ele geçirilirken, evde bulunan 9 kişi de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.