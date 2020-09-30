Aydın'da aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Mustafa Baysan (24) yönetimindeki 09 ZA 975 plakalı motosiklet, Ortakçı Mahallesi civarında yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Baysan'ın yaşamını yitirdiğini, terkisindeki Turgay Taş'ın (23) ise yaralandığını belirledi.

Taş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.