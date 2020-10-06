Aydın'da ahırda çıkan yangında hayvanlarını korumak isterken yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, Mesut Çam'a ait Evciler Mahallesi'ndeki ahır ve samanların bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Samanların hızla tutuşmasıyla büyüyen yangını itfaiyeye haber veren Çam, aynı zamanda yangına müdahale etti.

Hayvanlarını alevlerden korumaya çalışırken vücudunda yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen Çam, 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çam, buradaki müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında hayvanların dumandan etkinlendiği görülürken, 800 balya samanın yandığı öğrenildi.