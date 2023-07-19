Aydın'da 8 kişinin öldüğü restorandaki patlamaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı

ARIZALI TÜP RESTORANDA KALMIŞ

Arızalı tüpün birkaç gün öncesinden bayiye bildirilmesine rağmen olay gününe kadar iş yerinde kaldığına dikkat çekilen raporda, "Tesisatın hatalı olmasına karşın iki adet sanayi tipi tüpün işletme içerisinde bulunması ve LPG tüp tedarikçisi bayi çalışanının açık alev ve sıcak yüzey olan işletme içerisinde müdahale etmesiyle olay meydana gelmiştir. Tüpün bayi çalışanı tarafından değişimi esnasında açığa çıkan gazın ısıyla buluşması ve parlama olması sonucu ortamda oluşan karbonmonoksit gazı zehirlenmesi ve aşırı ısıya maruz kalınmasıyla 8 kişi vefat etmiştir." ifadelerine yer verildi.