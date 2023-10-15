Aydın'da 7 noktadaki yangında tutuklama

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Aydın'ın Kuşadası ilçesi Yeniköy, Çınarköy, Gökçealan, Kirazlı mahallelerinde 10 Ekim'de 7 noktada örtü yangını çıktı. Yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ormana sıçramadan söndürüldü.

Kundaklama şüphesi ile yangınlara ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda; güzergahlardaki güvenlik kameralarını inceleyen Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi, Jandarma Asayiş Komando Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 96 saatlik görüntüleri inceledikten sonra otomobilli şüphelinin Hüseyin Karadeniz olduğunu belirledi.

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Ekipler, düzenlenen operasyonla Hüseyin Karadeniz ve olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen G.U.'yu gözaltına aldı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Karadeniz, "kasten orman yakma" suçundan tutuklanırken, G.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

G.U.'nun bir süre önce Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'nce bölgedeki araziler ile ilgili yapılan idari bir işleme kızdığı, yangınları çıkarması için Hüseyin Karadeniz'i azmettirdiği iddia edildi.

Soruşturma sürüyor.