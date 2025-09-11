Aydın'da 61 hastane personeli gıdadan zehirlendi
Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde yaşanan gıda zehirlenmesi olayında tedavi altına alınan 61 hastane personeli taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Aydın'da, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan 61 kişi bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.
DHA'nın haberine göre; gıdadan zehirlendikleri belirlenen hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Tedavileri tamamlanan hastalar taburcu edilirken, zehirlenme olayına dün öğle yemeğinde verilen tavuktan kaynaklandığı iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
