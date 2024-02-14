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        Haberler Gündem Aydın'da 6 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Aydın'da zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, 6 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı, 1 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 22:23 Güncelleme: 14.02.2024 - 22:23
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        Aydın'da zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı
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        Alınan bilgiye göre, Aydın-Çine Yolu Menderes Köprüsü üzerinde, S.K. (50) idaresindeki kamyondan yola limon posası döküldü.

        Kayganlaşan yolda, biri halk otobüsü olmak üzere, 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Ağır yaralanan Alpaslan Özyılmaz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Jandarma ekipleri, kamyon sürücüsü S.K'yi gözaltına aldı.

        Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Aydın
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