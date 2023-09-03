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        Haberler Gündem Aydın'da 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Güncel haberler

        Aydın'da 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 19:38 Güncelleme: 03.09.2023 - 19:38
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        Aydın'da 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, istihbarat üzerine Umurlu Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu. Şüpheliler A.E. ve Ç.U. gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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