Alınan bilgiye göre, Yazıkent Mahallesi'nde bir evde yaşayan kadında Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kadının temasta bulunduğu 13 kişiyi tespit etti. Bu kişilerin yaşadığı 3 ev karantinaya alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahalle girişinde güvenlik önlemi alarak vatandaşların ateş ölçümünü yaptı.