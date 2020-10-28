Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri başladı

AA

Valilik binası önünde düzenlenen törende, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Personel Albay Feramis Duran ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi.Yeni tip koronavirüse karşı önlemlerin alındığı törene, CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.