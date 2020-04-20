Alınan bilgiye göre, Acarlar Mahallesi'nde 5 kişinin Kovid-19 testleri pozitif çıkınca bu kişilerle temas halinde bulundukları tespit edilen kişilerin olduğu 22 ev karantinaya alındı.

Söz konusu evlerin önünde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler görev aldı. AA'nın haberine göre; Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, mahallede gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

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