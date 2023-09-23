Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Aydın'da 2 araçta uyuşturucu bulundu, 4 şüpheli tutuklandı

        Aydın'da 2 araçta uyuşturucu bulundu, 4 şüpheli tutuklandı

        Aydın'da narkotik ekiplerinin durdurduğu 2 araçta 2 kilogram skunk ve 550 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 06:18 Güncelleme: 23.09.2023 - 06:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da 2 araçta uyuşturucu bulundu, 4 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın'ın Germencik ilçesinde araçlarında uyuşturucu madde bulunduran 4 şüpheli, tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine 2 aracı durdurdu.

        Ekiplerin araçlarda ve şüphelilerin üstelerinde yaptıkları aramalarda 2 kilogram skunk, 550 gram kokain ele geçirildi.

        Şüpheliler A.K, U.K, M.A, ve H.A. ekipler tarafından gözaltına alındı. AA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

        İZMİR'DE OTOMOBİLDE 5 BİN 208 SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ

        İzmir’in Konak ilçesinde otomobilde 5 bin 208 sentetik hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narko-Alan ekipleri, çarşı ve mahalle bekçileriyle yaptıkları ortak uygulamada, Gaziler Caddesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 5 bin 208 sentetik hap, 1 tabanca ve 9 fişek bulundu. Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Aydın
        #İzmir
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Uzman isim uyardı: Her an deprem olabilir
        Uzman isim uyardı: Her an deprem olabilir
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        Sahte icra çetesine büyük darbe
        Sahte icra çetesine büyük darbe
        Rönesans Sitesi mühendisine tutuklama
        Rönesans Sitesi mühendisine tutuklama
        İsrail: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
        İsrail: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
        Köpekler hayat kurtardı
        Köpekler hayat kurtardı
        Birlikte yaşadığı kadının boğazını kesti
        Birlikte yaşadığı kadının boğazını kesti
        Rekortmen Fener!
        Rekortmen Fener!
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        "Nuri'yi kıskandım"
        "Nuri'yi kıskandım"
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        Habertürk Anasayfa