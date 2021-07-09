Aydın'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 13 işçi hastaneye kaldırıldı

Aydın'da, Selahattin Gökozan Bulvarı Göyaka Mahallesi Çine Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir turşu fabrikasında 13 işçi öğle yemeği yedikten sonra akşam saatlerinde rahatsızlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan 13 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.