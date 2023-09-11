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        Haberler Gündem Aydın'da 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 38 gözaltı - Güncel haberler

        Aydın'da 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 38 gözaltı

        Aydın'da jandarma ekipleri dün gece il genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 10 kilogram 550 gram esrar, 102 Hint keneviri, 32 mermi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, 38 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 23:34 Güncelleme: 11.09.2023 - 23:34
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        Aydın'da 10 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucuyla mücadele kapsamında dün gece 17 ilçe giriş ve çıkışlarında denetimler gerçekleştirdi.

        Otobüs, otomobil ve benzeri tüm araçlarda yapılan aramalarda toplam 10 kilogram 550 gram esrar, 102 kök Hint keneviri, 32 tabanca mermisi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 38 şüpheli gözaltına alındı.

        Uyuşturuculara el konulurken, gözaltına alınan 38 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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