Aydın Büyükşehir BelediyesporBelediyespor, LugojLugoj kentinde oynanan maçı 23-25, 26-24, 22-25, 25-20 ve 15-9'luk setlerle kazandı.

Aydın Büyükşehir BelediyesporBelediyespor, ilk maçta da salondan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.