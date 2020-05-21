Aydın Büyükşehir Belediyespor'da transfer

Kulübün şube sorumlusu Volkan Zeytin, açıklamasında, Kale 1957'de oynayan Eylül Akarçeşme'yi transfer ettiklerini belirtti.

Transfer çalışmalarının devam edeceğini aktaran Zeytin, Akarçeşme ile 1 yıllık anlaşma sağladıklarını kaydetti.