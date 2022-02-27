Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 - Fenerbahçe Opet: 3

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Serhat Semiz

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Stevenson, Nicoletti (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Emine Arıcı, Duygu Düzceler, Berra Eren, Ezgi Bektaş, Pelin Özkılıççı)

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Fedorovtseva, Beliz Başkır, Naz Aydemir Akyol, Vargas (Gizem Örge, Cansu Çetin, De Souza)

Setler: 20-25, 25-23, 21-25, 15-25

Süre: 105 dakika (27, 25, 29, 24)