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        Haberler Gündem Aydın Ayaydın’dan Mimarlar Odası’na ziyaret

        Aydın Ayaydın’dan Mimarlar Odası’na ziyaret

        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, "Büyükşehir'i yönetenler dahil kimse buraya uğramamış. Adeta köprüler atılmış sadece mahkemelerde görüşülür olmuş. Diyalog zemini oluşturacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 16:03 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:04
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        Ayaydın'dan Mimarlar Odası'na ziyaret
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        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Mimarlar Odası’nı ziyaret etti. Ziyaretine ilişkin açıklamada bulunan Ayaydın, ”Mimarlar Odası sadece mahkeme salonunda karşılaşılan bir STK olmamalı” dedi.

        “ÖNEMLİ OLAN BİRBİRİMİZİ ANLAMAK”

        Mimarlar Odası’nın karar vericilerle yıldızının barışık olmadığını kaydeden Ayaydın, “Herkesin buluşma yeri olan kamusal alanlar başta olmak üzere şehrin çehresi, kimliği, korunması ve sürdürülebilirliği konusunda hassasiyetleri olan her kesimi dinlemek önceliğimdir. Değerlerini koruma bilinci ile hareket edenlere sonsuz saygı duyuyorum. Bazı sivil toplum kuruluşları ile nasıl olsa her şeye itiraz ederler, diyalog kurulması imkansız düşüncesinden hareketle iletişim kopmuş. Yıllar sonra ilk ziyareti yapanın ben olduğumu biraz da şaşırarak öğrendim. Duymayan kulaklarla, görmeyen gözlerle başına buyruk iş yapmak istemiyorum. Kelebekler Vadisi’nden, başladık, Gümüşlük’e kadar uzanan tüm alanı masaya yatırdık. İtiraz etme sebeplerini dinledik. Katıldığımız, katılmadığımız noktalar elbette olacaktır. Önemli olan birbirimizi anlamak. Bunun için de konuşmamız lazım” dedi.

        “DİYALOG ZEMİNİ OLUŞTURACAĞIZ”

        Bu ziyaretin bir başlangıç olacağını belirten Ayaydın, “Büyükşehir’i yönetenler dahil kimse buraya uğramamış. Adeta köprüler atılmış sadece mahkemelerde görüşülür olmuş. Diyalog zemini oluşturacağız, Muğla’yı şeffaf bir şekilde yöneterek marka şehir olmasına hep birlikte katkı vereceğiz” dedi.

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