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        Haberler Gündem Aydın Ayaydın’dan Köyceğiz’e 3 proje

        Aydın Ayaydın’dan Köyceğiz’e 3 proje

        Köyceğiz Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış törenine katılan AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr Aydın Ayaydın, dededen babadan bu yana ekilen biçilen ancak tapuları olmayan bahçelerin tarlaların, sahiplerine çok makul bir fiyatla satılacağını söyledi. Ayaydın sulamada ve evlerde kullanılan suyun fiyatında indirim ayrıca doğalgaz için de Enerji Bakanlığı nezdinde girişim sözü verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 14:57 Güncelleme: 26.02.2024 - 14:57
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        Ayaydın'dan Köyceğiz'e 3 proje
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        Sakar altı kabul edilen Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman’da en büyük sıkıntının yıllardır ekilen biçilen bahçe ve tarlaların kullanıcılarına devredilememesi olduğunu söyleyen AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof Dr Aydın Ayaydın, çok kısa sürede bu sorunu çözeceklerini belirtti.

        Ayaydın, Milli Emlak Genel Müdürü ile görüştüğünü ada parsel belirlemelerinin yapıldığını, hazırlanan listeye göre tapu devirlerinin gerçekleşeceğini ifade etti. Ayaydın “Günün rayiçleri ile değil, çok uygun fiyatlarla bu satışlar yapılacak. Zaten yıllardır kullandığı dedesinden kalma toprakların sahibi gibiler şimdi bunu tescilleyeceğiz, resmiyet kazandıracağız. Randevular alındı. Ankara’da Milli Emlak Genel Müdürü ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü, Köyceğiz Belediye Başkanımız sayın Kamil Ceylan’ı önümüzdeki hafta bekliyor” dedi.

        Bölgenin tarım ürünlerini de destekleyeceklerini ifade eden Ayaydın sulama başta olmak üzere kullanılan suyun fiyatında çok ciddi indirim yapma sözü de verdi.

        Ayaydın, en ücra köylere kadar giden doğalgazın bu bölgeye ulaşmamış olmasını da anlayamadığını belirterek “Enerji Bakanı ile görüşüyorum. Bunun için gerekirse kapılarında yatacağım. Köyceğiz’i ve köylerini doğalgazla buluşturacağım. Tüm Muğla’ya doğalgazın gelmesini sağlayacağım. Bu işin takipçisi olacağım. Çünkü ben koltuk bağımlısı değil, hizmet bağımlısıyım” diyerek sözlerini tamamladı.

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