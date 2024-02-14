Aydın Ayaydın resmen Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı

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AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof Dr. Aydın Ayaydın’ın resmi adaylık başvurusu, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça tarafından yapıldı.

Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olarak Adliye Sarayı’na gelen Ayaydın’ın başvuru dilekçesi Akça tarafından, İl Seçim Kurulu Başkanı Ercan Arslan’a teslim edildi.

Ayaydın çıkışta yaptığı açıklamada “Beni bu çok değerli göreve layık gören Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, ve Cumhur İttifakı ortağımız MHP’nin çok değerli Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür ediyorum. Onların bu güvenine layık olmaya çalışacağım. Sorumluluğumun büyük olduğunu biliyorum. Her eve girerek, her eli sıkarak Muğlalı hemşehrilerime gerçek belediyecilik anlayışı çerçevesinde projelerimizi anlatacağız desteklerini isteyeceğiz. Teşkilatlarımızın gücü arkamızda.Bu ipi göğüsleyeceğimizden hiç şüphemiz yok” dedi.

AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça da “Değerli başkan adayımızın sürecini, attığımız imzalarla resmileştirdik. Zaten 1 aydır sahadayız. Daha da güçlü bir şekilde çalışarak 31 Mart’a kadar herkese projelerimizi anlatmak istiyoruz. Muğla’nın gerçek belediyecilik hizmeti ile tanışmasını istiyoruz” diye konuştu.

MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat da “Cumhur İttifakı olarak hedefimiz bütün ilçeleri kazanmak ve bunu Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile de taçlandırmak” diye konuştu. ‎