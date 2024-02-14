Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Aydın Ayaydın resmen Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı

        Aydın Ayaydın resmen Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı

        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof Dr. Aydın Ayaydın, adaylık başvurusunun ardından yaptığı açıklamada "Beni bu çok değerli göreve layık gören Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, ve Cumhur İttifakı ortağımız MHP'nin çok değerli Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Onların bu güvenine layık olmaya çalışacağım. Sorumluluğumun büyük olduğunu biliyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 12:15 Güncelleme: 14.02.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayaydın'ın adaylığı resmileşti
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof Dr. Aydın Ayaydın’ın resmi adaylık başvurusu, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça tarafından yapıldı.

        Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olarak Adliye Sarayı’na gelen Ayaydın’ın başvuru dilekçesi Akça tarafından, İl Seçim Kurulu Başkanı Ercan Arslan’a teslim edildi.

        Ayaydın çıkışta yaptığı açıklamada “Beni bu çok değerli göreve layık gören Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, ve Cumhur İttifakı ortağımız MHP’nin çok değerli Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür ediyorum. Onların bu güvenine layık olmaya çalışacağım. Sorumluluğumun büyük olduğunu biliyorum. Her eve girerek, her eli sıkarak Muğlalı hemşehrilerime gerçek belediyecilik anlayışı çerçevesinde projelerimizi anlatacağız desteklerini isteyeceğiz. Teşkilatlarımızın gücü arkamızda.Bu ipi göğüsleyeceğimizden hiç şüphemiz yok” dedi.

        AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça da “Değerli başkan adayımızın sürecini, attığımız imzalarla resmileştirdik. Zaten 1 aydır sahadayız. Daha da güçlü bir şekilde çalışarak 31 Mart’a kadar herkese projelerimizi anlatmak istiyoruz. Muğla’nın gerçek belediyecilik hizmeti ile tanışmasını istiyoruz” diye konuştu.

        MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat da “Cumhur İttifakı olarak hedefimiz bütün ilçeleri kazanmak ve bunu Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile de taçlandırmak” diye konuştu. ‎

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        Yangın çıkarmak isteyen teröristlere dava!
        Yangın çıkarmak isteyen teröristlere dava!
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Aurier görücüye çıkacak!
        Aurier görücüye çıkacak!
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Habertürk Anasayfa