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        Haberler Gündem Aydın Ayaydın: İlçelerimizin sorunlarını çözeceğiz

        Ayaydın: İlçelerimizin sorunlarını çözeceğiz

        AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Milas'ta pazar yerini ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 14:28 Güncelleme: 20.03.2024 - 14:28
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        Ayaydın: İlçelerimizin sorunlarını çözeceğiz
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        AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Milas ilçesinde pazar yeri ziyaretlerinde bulundu.

        Ayaydın, Ören Mahallesi'nde kurulan pazarda, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinledi, seçimlerde destek istedi.

        "GELMEYEN HİZMETİ GETİRECEĞİZ"

        Halkın hizmete susadığını, bugüne kadar büyükşehir belediyesinden hizmet alamamanın şikayetini dinlediklerini ifade eden Ayaydın, "İnşallah biz kazandıktan sonra Milas ve diğer ilçelerimizin sorunlarını çözeceğiz ve bugüne kadar gelmeyen hizmeti AK Parti olarak Cumhur İttifakı olarak biz getireceğiz." dedi.

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        Kentte altyapı ve imar planı olmadığından halkın ciddi sorunlar yaşadığını belirten Ayaydın, merkezde ve kırsal mahallelerde yürütecekleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

        Ayaydın, daha sonra Ören Mahallesi Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek mahalle muhtarlarıyla buluştu.

        Burada muhtarların taleplerini dinleyen Ayaydın, göreve gelmesi halinde sorunların kısa sürede çözümü için çaba göstereceğini dile getirdi.

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