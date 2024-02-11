Aydın Ayaydın deve güreşlerini izledi

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Milas Devecilik Kültürü ve Deve Güreşlerini Yaşatma Derneği tarafından Milas Belediyesi Milas Spor yararına organize edilen deve güreşlerine katılan AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof Dr. Aydın Ayaydın ‘Gelenek ve göreneklerimizi, ayrıca Yörük kültürümüzü gelecek kuşaklara taşımak için deve güreşi festivallerini çok önemsiyorum. O yüzden bugünkü etkinliğe de gelmek istedim. Burası Muğlalılar başta olmak üzere çevre şehirlerden gelenler için sosyalleşme fırsatı. Benim için ise halkın arasına karışarak, şehrimiz için neler düşünüyorlar, ne istiyorlar, neleri eksik görüyorlar bunları dinleme, tabir yerindeyse havayı koklama fırsatı’ diye konuştu.

Nitekim bu fırsatı kaçırmak istemediğini, protokolde oturmak yerine de vatandaşların masasına misafir olmayı tercih ettiğini belirten Ayaydın sözlerini şöyle sürdürdü: "Hep dediğim gibi ben makamda oturmayacağım, hep halkımın yanında olacağım. Onlarla konuşacağım, şikayetlerini dinleyeceğim. Bugün de öyle yaptım. Sadece oraya gelip, kendimi gösterip sonra da bana ayrılan yere oturmak istemedim. Dert dinledim, şikayetleri istekleri not ettim. Bu notlar 1 Nisan’dan sonra benim rehberim olacak."