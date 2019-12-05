Beşiktaş eski yöneticisi ve Divan Kurulu üyesi Prof. Dr. Aydın Ayaydın, siyah-beyazlı kulüpte başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi'yi Vodafon Park'ta ziyaret etti. Ayaydın, Çebi'ye tebrik ve başarı dileklerini iletti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Sayın Ayaydın'ın Beşiktaş camiasında yeri farklıdır. Benim de üniversiteden hocamdır. Hocamın ziyaretinden mutluluk duydum" diye konuştu.

Seba döneminde yöneticilik yapan Ayaydın; Londra - İstanbul uçağını kaçıran Nijeryalı golcü Daniel Amokachi'yi özel uçak kiralayarak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine 5 dakika kala yetiştirmesi ile hatırlanıyor. Amokaçi de o maçta bir gol atarak Beşiktaş ın şampiyon olmasında katkı sağlamıştı.