Aydın açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi.

Ekiplerce kurtarılan 51 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.

​​​​​​​Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.